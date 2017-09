Strokes of Genius 10 Winners Announced

Congratulations to the 116 artists selected for North Light Books’ drawing competition Strokes of Genius 10: Inspiring Subjects. If you see your name below, please check your email for instructions on next steps. You will receive an email from us with the subject line “Strokes of Genius 10 Winner Notification” no later than September 22nd, 2017.

Artist’s First Name Artist’s Last Name Title

Carrie Alderfer Contemplation Jennifer Arthur Hooded Merganser Holly Bedrosian T Rex Paul Birchak Carnival Chris Breier Erie Canal -­‐ Lockport, NY Tracy Butler Old Farmhouse Robert Caldwell Ristle-­‐tee, Rostle-­‐tee, now,now,now (Raven) Svetlana Cameron Sofia Patricia Caviar Garden Refuge Connie Chadwell “Easy Listening” Anda Chance The Chop Shop Stephanie Chang Walking toward light Mary Chen Forlorn Eyes Kathy Christian Sitara Emily Christoff -­‐ Flowers Listening to Mozart Mike Clapton Needle In The Hay Pamela Clements Historical Sight KATE COLLINS Sheep Meet Penny Collins THE HANGED MAN Colleen Corlett Gorgous George Cade Cunningham Make a Wish Barbara Dahlstedt You Can Make a Difference J. Adam Davis The Dreamer Mario DiGennaro Silver Tea Set Kathy Dolan After The Rain Ron Dunn Larissa -­‐ Cheers! ZENA FAIRWEATHER Charlie Carolin Fernandez Free Spirit Tanja Gant Calista Ginger Gehres Squabble Jeff George Note to Self IRENE GEORGOPOULOU Playtime Marsha Gilger The Bachelor Pad Hans Guerin In Her Fur Shawl Gemma Gylling BFF’s -­‐ Save The Elephants Linda Lucas Hardy It Don’t Make Sense But It’s So Much Fun Linda Lucas Hardy Pull to Open Paul Harman Light of a New Day Jane Hart Ragdoll Veronica Haskell Lisboa Fountain Kathy Hildebrandt All That Glitters Kathy Hildebrandt The Making of Mona Steven Hill Metallic Sunrise Narrows Canyon Paul Howe Power Darren Hughes Marcell’s Morning Blues Darren Hughes Tawny Frogmouth

Karen Hull Up the Creek Joel Iskowitz Inspiration of the Lincoln cent Kate Jenvey Eye to Eye GeorgeAnn Johnson Lioness Engagement JuliAnne Jonker Portrait of a Roman man Phil Kidd The Fall of Man Anthony Klinger-­‐Cooley Cold Wind Elena Kolotusha Family ties Elena Kolotusha I am a Wild thing Zhiwei Kong My Backpack Jesse Lane Adrenaline Catherine Lidden Reclining Nude Liu Ling Xiao Fang Mark Loughney High Roller Yael Maimon Black Cat #5 Yael Maimon Little Red Riding Hood and the Big Bad Wolf #3 Yael Maimon Little Red Riding Hood in the City Yael Maimon Orange Cat CAROL E MALTBY, CPSA The Potter Suzanne Marcil Clearly Together Pete Marshall Fantasia Royale Jody Martin Being Lincoln Paco Martin Dominguez Mandarins and paper Angela Matuschka Winter Squirrel Glen Maxion Summer Notes donzell mcdonald City Living Kathleen McDonnell Along The Pond#2 Mark Merchant His Divine Grace Tara Merkt Eye of the Beholder Terry Miller No Weather For Sailing Terry Miller Old Lace Margaret Minardi Alternative World Margaret Minardi Last Living Thing Dale Marie Muller Fold Andrew Mutch Hampden Reflection Joe Myers CHIMP Karie O’Donnell Sarah Entangled helen oh Dancer Susan O’Neill Woman in Turquoise Randy Owen Arkhipov Chris Page Devan I Nancy Paquet Body Language Luis F Perez Death of a Bumble Bee 1 Luis F Perez Toro de Lidia 3 susan perrish Heritage Audrey Phillips Electric Blue Susan Cone Porges August Morning, 11 O’Clock at Quarry Rock Andrew Purdy Bone Yard

Andrew Purdy Urban Patina Dan Pyle Pageant Carolyn Quinn-­‐Hensley Cabaret de le Boheme Ann Ranlett Safety Randy Redetzke Harleena Terri Rosenblum Baboon Susan Rubin Lupine Ferhat Salgin Serenity Gayla Salvati Study In Stripe Elissa Sampson Playing Games With My Heart David Sandell God and Soldier Diana Sarkar Conner Brent Schreiber Listen 21 Bill Shoemaker The Little Rascals sarah simmonds BLOSSOM Davis Smith Counting My Blessings Daniel Sorensen Ciara LAURENE SPINO Dance for Joy LAURENE SPINO Mocha Anne Strutz Bunker Kamaraj Sugumaran I am a day artist Vicki Sullivan Kinima Anselmo Swan Coffee Cup Caleb Tay Blending In Katherine Thomas Classics Lucy Tolkunova Dreaming Cathryne Trachok Leaning In Melissa B Tubbs Budny Boys Melissa B Tubbs Howell Home Sandra Weiner Giraffe Love Dexter Welcome “The Composer ii” Mike Wharton Early Thaw michelle Wiser Armadillo wei yan Listening Bora YILMAZYIGIT BORA

